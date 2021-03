Steph Curry molto duro dopo la sconfitta contro i Lakers: “Imbarazzante, si può perdere ma non così”

I Golden State Warriors, dopo una gara di “pausa” nella vittoria contro gli Utah Jazz, sono ripiombati nelle difficoltà dell’ultimo periodo, perdendo in casa 98-127 contro i Los Angeles Lakers di LeBron James. Steph Curry, ancora una volta miglior marcatore dei suoi con 27 punti in 29′, è diventato nel corso della partita anche il leader All-Time della franchigia per assist, ma dopo il fischio finale non si è mostrato per nulla soddisfatto dell’approccio della squadra.

In conferenza stampa, Curry ha definito “imbarazzante” la prestazione degli Warriors, che a cavallo dell’All Star Game avevano già subito sconfitte per blowout già contro Lakers (-26), Suns (-22) e Clippers (-26).

Steph Curry: "We got to get sick of getting blown out. That's embarrassing. We have to have some pride with how we're playing. You can lose games. That's gonna happen. But not like that."

