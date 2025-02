Steph Curry SCIOCCATO dalla trade Doncic-Davis

L’intero mondo NBA è ancora sotto shock per la clamorosa trade che ha visto Luka Doncic passare ai Los Angeles Lakers in cambio di un pacchetto guidato da Anthony Davis, compreso Steph Curry. Una mossa senza precedenti, considerando che lo sloveno, a soli 25 anni, ha appena trascinato i Dallas Mavericks alle Finals NBA 2024. Vederlo approdare ai Lakers a un prezzo così ridotto ha lasciato molti esperti e appassionati increduli.

Anche il campione dei Golden State Warriors ha espresso il proprio stupore per questa decisione. Lunedì, durante un’intervista con Dennis Scott di NBA TV, Curry ha commentato la trade con un misto di sorpresa e incredulità:

“Alcune cose riescono ancora a stupirti. È stato sicuramente uno shock. Fa parte del business, a volte è anche divertente. Si apprezza il valore di intrattenimento e l’effetto sorpresa di scambi del genere”.

"Some things still kind of wow you." ✨@Dennis3DScott caught up with Stephen Curry to hear his thoughts on the Luka-AD trade 🗣️#CenterCourt | @MadeByGoogle pic.twitter.com/TFFiLV5lWx

— NBA TV (@NBATV) February 4, 2025