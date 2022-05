Steph Curry scrive un altro incredibile record nel tiro da 3 punti ai playoff NBA

Un altro giorno, un altro record per la superstar dei Golden State Warriors, Steph Curry. Curry è già il più grande tiratore da 3 punti di tutti i tempi, ma ciò non significa che abbia finito di ascendere nel regno del basket. Durante la resa dei conti di Gara 4 di questa notte contro i Memphis Grizzlies, ha raggiunto un altro record che consolida ulteriormente il suo status di miglior tiratore di sempre.

Secondo Stat Muse, Steph Curry è ora l’unico giocatore nella storia della NBA ad aver segnato almeno 500 triple nei playoff.

Steph Curry is the first player in NBA history with 500 playoff threes. pic.twitter.com/0F9M0ZZkdV

— StatMuse (@statmuse) May 10, 2022