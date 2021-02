Steph Curry si unisce a Wilt Chamberlain nell’esclusivo club degli Warriors

Ecco un elenco di giocatori nella storia dei Golden State Warriors che hanno segnato almeno 17.000 punti: Wilt Chamberlain e Stephen Curry. Questo è tutto. Questa è la lista.

Stephen Curry joins Wilt Chamberlain as the only players in Warriors' franchise history to score 17,000+ career points.#NBAAllStar || #DubNation pic.twitter.com/CYbkylZRaO

— Golden State Warriors (@warriors) February 3, 2021