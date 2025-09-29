Steph Curry sta per stupire tutti dopo l’ultima dichiarazione del suo personal trainer

La superstar dei Golden State Warriors, Steph Curry, si prepara a entrare nella sua 17ª stagione NBA. Nonostante l’età che avanza, il due volte MVP continua a sorprendere: secondo il suo preparatore personale Brandon Payne, Curry sarebbe addirittura nella miglior forma della carriera.

Stephen Curry più veloce e reattivo che mai

In un’intervista a RG, Payne ha rivelato che la rapidità del primo passo e l’esplosività di Curry non solo non sono calate, ma sono persino migliorate:

«La sua rapidità di primo passo e la sua esplosività sono al livello più alto di sempre, se non superiori», ha dichiarato Payne.

Il trainer ha spiegato come, con l’avanzare dell’età, molti giocatori compensino con una maggiore velocità di lettura e decisione. Ma Curry non ha perso nulla sul piano fisico, anzi:

«Fisicamente è ancora al top, e ora prende decisioni più rapide. Questo lo rende un giocatore velocissimo in campo».

Offseason focalizzata su reattività e decision-making

Durante l’estate, Curry e il suo staff hanno puntato molto sul miglioramento della velocità di elaborazione e della capacità di reagire in tempo reale alle situazioni di gioco.

«Abbiamo evitato del tutto schemi fissi e ci siamo concentrati su letture e reazioni. Anche al tiro, Steph ha lavorato molto su esercizi reattivi: cose difficilissime per la maggior parte dei giocatori, ma che a lui riescono con naturalezza», ha spiegato Payne.

Un Curry più forte e in salute

Le foto circolate sui social hanno mostrato un Curry particolarmente “jacked”, e Payne ha confermato che la guardia dei Warriors non solo è più muscolosa, ma soprattutto in salute:

«Stephen è sicuramente più forte, ma il merito va anche al lavoro di Carl Bergstrom, che si è assicurato che fosse non solo forte, ma anche sano. È bello vedere i fan notare questi dettagli».

Curry resta tra le stelle della NBA

A 38 anni, Curry resta uno dei migliori playmaker della lega. La scorsa stagione ha viaggiato a 24.5 punti di media, con il 39.7% da tre punti, 4.4 rimbalzi e 6.0 assist.

Con un fisico in gran forma, maggiore rapidità di decisione e la solita mano fatata dall’arco, Stephen Curry sembra pronto a guidare i Golden State Warriors in un’altra stagione da protagonista.