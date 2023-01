Steph Curry tornerà in campo domani contro Phoenix

Alla fine sono state 11 le partite saltate da Steph Curry per l’infortunio alla spalla. La superstar dei Golden State Warriors è stato classificato come “probable” per la gara di domani contro i Phoenix Suns e quindi con ogni probabilità farà il suo ritorno in campo. Senza di lui si temeva una debacle degli Warriors, che invece hanno totalizzato 6 vittorie in 11 incontri e sono sul 20-20, sesti nella Western Conference.

In assenza di Curry, Jordan Poole e Klay Thompson hanno fatto la differenza, risultando determinanti in molte occasioni. Curry prima dell’infortunio aveva segnato 30.0 punti con 6.6 rimbalzi e 6.8 assist, domani troverà davanti Phoenix, la peggior squadra NBA di quest’ultimo periodo. I Suns hanno perso 9 delle ultime 10 partite, comprese 6 consecutive.

— Anthony Slater (@anthonyVslater) January 9, 2023