Steph Curry vs. Houston: una delle peggiori notti nella carriera NBA

I Golden State Warriors di Steph Curry si fermano dopo cinque vittorie consecutive, battuti in casa dagli Houston Rockets per 106-96. Una sconfitta che pesa sia per il morale che per la classifica, in un momento cruciale della regular season NBA.

Steph Curry irriconoscibile: solo 3 punti a referto

A preoccupare maggiormente è stata la prestazione di Stephen Curry, protagonista di una delle serate più difficili della sua carriera. Il numero 30 ha chiuso con solo 3 punti, tirando 1 su 8 da tre punti in 33 minuti sul parquet. Ha aggiunto 2 rimbalzi e 8 assist, ma non è mai riuscito a trovare il ritmo offensivo che lo contraddistingue.

La corsa ai playoff si complica: Warriors ottavi a Ovest

La sconfitta arriva in un momento delicatissimo: gli Warriors sono attualmente all’ottavo posto nella Western Conference, ma condividono lo stesso record di 46-32 con Timberwolves, Grizzlies e Clippers. Restano solo quattro partite da giocare nella stagione regolare, e ogni risultato può fare la differenza tra un posto sicuro ai playoff e il rischio di dover passare dal play-in tournament.

Prossima sfida: trasferta decisiva contro i Suns

Martedì i Golden State Warriors affronteranno i Phoenix Suns in una gara ad alta tensione. Anche i Suns sono ancora in lotta per un posto nel play-in, e la partita sarà una sorta di spareggio anticipato. Vincere è fondamentale per entrambe le squadre: la posta in palio è altissima e la pressione salirà alle stelle.

