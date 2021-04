Stephen A. Smith attacca ESPN per la lista sui migliori 25 under 25 in NBA

Stephen A. Smith non era soddisfatto della lista dei “migliori 25 under 25 della NBA” che i suoi colleghi di ESPN hanno svelato martedì. L’analista di ESPN ha detto che la lista “sminuisce la credibilità” della rete, aggiungendo che ESPN dovrebbe “fare un test anti-droga” a chiunque abbia contribuito alla lista.

Smith ha messo in discussione in particolare il rookie LaMelo Ball degli Charlotte Hornets che si è classificato al di sopra della superstar dell’NBA Devin Booker, di Donovan Mitchell e di Jayson Tatum.

“ESPN needs to drug test anybody that had something to do with this list! Makes no sense!”

Stephen A. Smith roasts his own network for their horrid top 25 NBA players under 25 years of age.

