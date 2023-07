Stephen Curry descrive la sua relazione complicata con LeBron James

Stephen Curry e LeBron James hanno scritto insieme la storia della NBA per almeno un decennio e di fatto continuano a farlo.

Accomunati dal luogo di nascita, Akron, ci sono state poi le quattro Finals consecutive fra il 2015 e il 2019 ad alimentare la loro rivalità. L’ultimo episodio risale ai Playoff di quest’anno.

Stephen Curry sta partecipando alle riprese per un documentario sulla sua storia e ha dovuto anche rispondere a una domanda riguardo il suo rapporto con LBJ.

Steph Curry describes his relationship with LeBron as “complex” pic.twitter.com/hjdHdtRq9B

— Sports Illustrated (@SInow) July 22, 2023