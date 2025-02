Stephen Curry e Draymond Green danno il benvenuto a Golden State a Jimmy Butler

Jimmy Butler è la mossa dei Golden State Warriors per raddrizzare una stagione finora difficile. Il giocatore più scontento delle ultime settimane arriva nella Baia in una maxi trade che ha portato Andrew Wiggins ad accasarsi a Miami e Dennis Schroder a Detroit.

Butler è stato accolto con entusiasmo in casa Warriors, specialmente dai veterani della squadra. Rispedite al mittente le diffuse considerazioni riguardo una presunta difficoltà di Butler ad adattarsi al gioco di Steve Kerr. Lapidario il commento di Draymond Green: “Come si adatterà? Io, lui e Steph siamo dei vincenti. Ecco come si adatterà”.

Più articolata, come è nel suo stile, la risposta di Stephen Curry.

Butler è un giocatore diverso da quelli con cui siamo abituati a condividere il campo. Ma sono certo che sia perfettamente in grado di giocare nel nostro sistema. Lui è uno capace di costruirsi i tiri da solo, un ottimo finisher. Mi metterò a guardare un sacco di video dei Miami Heta per vedere alcuni schemi che giocavano per lui.