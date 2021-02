Stephen Curry “rischia” di saltare le Olimpiadi per aver giocato troppo bene

La scorsa notte i Golden State Warriors hanno battuto i San Antonio Spurs 91-114, trascinati dai 32 punti di Stephen Curry.

Nel post partita c’è stato un simpatico siparietto fra lo stesso Curry, il suo allenatore Steve Kerr e il coach degli Spurs, Gregg Popovich che è anche il selezionatore di Team USA.

A riferirlo, nel corso della conferenza stampa post gara, è stato lo stesso Kerr.

Poco fa Popovich mi ha detto che stava prendendo in considerazione Steph per la squadra che parteciperà alle Olimpiadi ma adesso è probabile che venga escluso, visto come lo ha umiliato questa sera.