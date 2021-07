Stephen Curry spiega perché non ha voluto giocare le Olimpiadi con Team USA

Fra i grandi assenti di Team USA per le Olimpiadi di Tokyo spicca il nome di Stephen Curry.

La stella dei Golden State Warriors ha spiegato i motivi del suo rifiuto in un’intervista a ESPN.

È stata una decisione difficile, arrivata al termine di una stagione molto dura fra norme anti-Covid e calendario compresso. Ho dovuto tenere conto del momento della mia carriera, sono arrivato a un punto in cui la offseason è importantissima. Sono tornato ad allenarmi ma per poter giocare una partita servono altre condizioni. Non me la sentivo e non ho rimpianti, preferisco stare con la mia famiglia, è principalmente una questione personale. Chiaro che ho tenuto conto anche di quello che è successo quest’anno nella lega con i molti infortuni che ci sono stati e ho preferito concentrarmi sulla prossima stagione. Non c’è un motivo specifico per la rinuncia, alla fine mi sono chiesto se avessi voglia di giocare e la risposta che mi sono dato è stata negativa.