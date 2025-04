Stephon Castle è stato premiato come Rookie of the Year della stagione NBA

Stephon Castle, giovane talento dei San Antonio Spurs, è stato insignito del premio di Rookie of the Year per la stagione NBA 2024-2025, confermando le aspettative riposte in lui sin dal Draft.​ Selezionato con la quarta scelta assoluta, Castle ha rapidamente dimostrato il suo valore nella Lega, approfittando anche di una classe Draft non eccelsa. Con una media di 14.7 punti, 4.1 assist e 3.7 rimbalzi a partita, ha guidato tutti i rookie in punti segnati (secondo Alex Sarr con 13.0 di media). Il suo impatto è stato particolarmente evidente nel finale di stagione, quando, nelle ultime 6 partite, ha registrato medie di 20.0 punti, 5.3 rimbalzi e 7.5 assist.

Castle ha anche brillato durante l’All-Star Weekend nel Rising Stars Challenge, del quale è stato nominato MVP.

Il prodotto di UConn è il secondo giocatore consecutivo degli Spurs a vincere il ROY dopo Victor Wembanyama l’anno scorso. Con Castle, Wembanyama e De’Aaron Fox, gli Spurs sembrano avere una base solida per il futuro. E chissà che l’anno prossimo non possano già puntare ad un posto nei Playoff.

Nelle votazioni, Stephon Castle ha preceduto Zaccharie Risacher, prima scelta assoluta, e Jaylen Wells, vincendo però molto nettamente.