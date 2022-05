Steve Kerr attacca duramente Dillon Brooks: “Sporco, non fisico!”

L’allenatore dei Golden State Warriors, Steve Kerr, non è contento di quello che crede sia stato un gioco “sporco” di Dillon Brooks che ha infortunato Gary Payton II.

All’inizio del primo quarto di gioco, Payton si è ritrovato con una chiara traccia verso il canestro. Invece di lasciare che la guardia dei Warriors prendesse i due punti facili, lo swingman dei Memphis Grizzlies ha deciso di colpirlo in testa.

Payton è atterrato goffamente e nel frattempo si è infortunato al gomito sinistro. Brooks è stato quindi valutato con un Flagrant 2 ed espulso, ma il danno più grave è stato per lo Young Glove che si è diretto negli spogliatoi per farsi controllare l’infortunio.

Dillon Brooks was ejected three minutes into tonight’s game.

Anyone bet his under tonight?😂

pic.twitter.com/W7ArHjP4bV

— ClutchPoints Betting (@CPBetting) May 4, 2022