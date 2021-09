Steve Kerr e Draymond Green sono molto simili, secondo il coach

Draymond Green e Steve Kerr non avrebbero potuto essere più dissimili come giocatori NBA. Ma l’allenatore dei Golden State Warriors ha rivelato che sono più simili di quanto pensi. Kerr ha parlato di come lui e la sua stella degli Warriors possano entrambi “scattare” in qualsiasi momento, se provocati.

“Entrambi abbiamo la capacità di scattare, di perdere completamente la testa”, ha detto Kerr di Draymond in “The TK Show” di Tim Kawakami. “Siamo più simili di quanto la gente possa immaginare. Penso che il fuoco competitivo dentro di noi sia in effetti molto simile. Ci guida, è quello che mi ha spinto da quando ero un bambino a sapere, è quello che ha spinto Draymond e che la competitività ci guiderà sempre”.

Sebbene Steve Kerr sembri molto più mite rispetto alla sua presunta controparte in campo Draymond Green, ha sicuramente senso. Un giocatore focoso come Draymond Green ha bisogno di un allenatore in grado di eguagliare la sua intensità. Forse Steve Kerr lo mette in mostra più spesso di quanto ci aspetteremmo dietro le quinte. Sarebbe molto bello poter assistere a qualche allenamento di questi due fenomeni dell’NBA.

