Steve Kerr è sicuro: “Con Durant agli Warriors il miglior basket che si sia mai visto al mondo”

Steve Kerr ha parlato del nuovo confronto con Kevin Durant che questa sera si ritroverà di fronte con la maglia dei Brooklyn Nets. Il coach dei Golden State Warriors ha di fatto condiviso l’opinione di Stephen Curry, dichiarando che quella giocata con KD è stata la miglior pallacanestro che abbia mai allenato.

Con lui abbiamo raggiunto un livello mai visto prima. Il momento che mi ha colpito di più è stato il finale di gara 5 delle Finals 2017, mi ricordo che dopo la partita pensai che offensivamente non c’era mai stato nulla come quello che avevamo appena fatto. In quella serie anche Cleveland era fantastica, c’è stato il basket migliore di sempre.