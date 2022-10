Steve Kerr e Steph Curry commentano la rissa fra Draymond Green e Jordan Poole

La rissa fra Draymond Green e Jordan Poole durante un allenamento dei Golden State Warriors sta facendo discutere nel mondo NBA, specialmente dopo gli ultimi dettagli emersi.

La franchigia della Baia sta valutando provvedimenti interni ma nel frattempo prova a gettare acqua sul fuoco, soprattutto riguardo le presunte cause del litigio. Secondo alcune fonti Poole si sarebbe montato la testa e avrebbe infastidito i compagni con il suo atteggiamento durante il training camp, mentre Green non avrebbe gradito la ricca estensione contrattuale garantita alla guardia mentre il suo rinnovo è ancora in stand-by. Rumors smentiti da Andre Iguodala prima e dal presidente Bob Myers poi.

Successivamente anche Stephen Curry ha preso la parola a riguardo.

Stesso tono usato dal coach Steve Kerr.

Kerr double downs on this statement. “Someone put out there that Jordan had an attitude during camp — that couldn’t be further from the truth.” https://t.co/zkjMMNfLpV

— Kendra Andrews (@kendra__andrews) October 6, 2022