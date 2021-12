Steve Kerr: “Ecco in cosa sono uguali Steph Curry e Michael Jordan…”

Coach Steve Kerr ha detto che il dominio senza fine che sta portando avanti Steph Curry assomiglia a quello di Michael Jordan durante il suo periodo con i Chicago Bulls.

“Penso che Steph, in molti modi, sia come Michael Jordan”, ha detto Kerr a NBC Sports. “Ci sono così tanti momenti che si fondono tutti insieme. Non si distinguono nemmeno perché è proprio quello che ti aspetti. E forse questo è il vero segno di grandezza”. “Ogni singola notte i tifosi vedranno qualcosa di speciale. E quando fai qualcosa ancora e ancora e ancora, è più difficile che una notte in particolare si distingua. Per lui è diventata una routine”.

In effetti, il confronto di Kerr è audace dato che è ancora in discussione se ci sia davvero un giocatore di basket che meriti di stare nella stessa frase di Michael Jordan. Tuttavia, bisogna anche considerare che la suddetta analisi proveniva da un ex giocatore NBA che ha trascorso cinque stagioni della sua carriera giocando al fianco di MJ. Insomma, chi se non Steve Kerr può fare affermazioni di questo tipo? Siamo certi che Curry sarà contentissimo di questo paragone fatto da Kerr con Michael Jordan.

