Steve Kerr fa una dichiarazione importante sulla vittoria degli Warriors contro gli Spurs

Nonostante le vittorie contro i Los Angeles Lakers e i Los Angeles Clippers, coach Steve Kerr dei Golden State Warriors ha definito la loro vittoria sui San Antonio Spurs come la loro “miglior partita” della loro stagione.

Secondo Connor Letourneau del San Francisco Chronicle, Kerr è rimasto impressionato dalle prestazioni della sua squadra su entrambi i lati. Gli Warriors hanno dominato gli Spurs per tutta la partita, conducendo fino a un massimo di 25 punti verso una convincente vittoria per 121 a 99.

Steve Kerr: “I think it was our best game. … It was the best two-way game we’ve played all season.”