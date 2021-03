Steve Kerr ha commentato amaramente l’ultima stagione degli Warriors con Kevin Durant, la risposta del giocatore: “Esilarante”

Non è un segreto che l’ultima stagione di Kevin Durant con i Golden State Warriors non sia andata come si sperava, e non solo per la sconfitta in finale contro i Toronto Raptors e gli infortuni gravi dello stesso KD e di Klay Thompson. Steve Kerr ha addirittura dichiarato di essersi goduto molto di più la scorsa stagione rispetto a quella 2019-20, e stiamo parlando di un’annata chiusa dai Dubs con un record di 15-50, ultimi in tutta la NBA.

“I primi 4 anni del nostro viaggio sono stati pieni di gioia e tutto accadeva in maniera molto semplice e spontanea” – ha raccontato Kerr a NBC Sports – “E poi c’è stato l’ultimo anno, in cui le cose sono andate un po’ in tilt. Nonostante siamo arrivati alle Finals, è stata dura. Mi sono goduto più la scorsa stagione, in cui abbiamo avuto il peggior record della Lega, rispetto all’ultimo anno in cui siamo arrivati alle Finals. L’anno scorso avevamo ragazzi giovani che si impegnavano ogni giorno, lavoravano duro. Avevamo una grande energia, spirito, cameratismo. Certo, perdere fa schifo, ma ciò che cerchi sono sensazioni positivi. Vuoi non vedere l’ora di andare in palestra e trovare tutti. L’ultimo anno, quando abbiamo perso contro Toronto alle Finals, è stato duro. Sono successe tante cose, alcune le sapete, altre no. È stato molto difficile“.

Probabilmente con le “cose che sappiamo” Kerr si riferisce al famoso litigio tra Durant e Draymond Green, un episodio che ad oggi non è stato ancora del tutto chiarito. Ad ogni modo non ha tardato ad arrivare la risposta di KD: su Twitter, la stella dei Brooklyn Nets ha commentato in 3 parole quanto detto dal suo ex allenatore. “Questo è esilarante” ha scritto Durant in risposta al paragone tra la scorsa stagione degli Warriors e il suo ultimo anno nella Baia.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.