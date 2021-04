La superstar infortunata dei Golden State Warriors, Klay Thompson, sta lentamente ma inesorabilmente facendo progressi nella sua lunga strada verso il recupero. Il coach degli Warriors, Steve Kerr, ha recentemente fornito un aggiornamento incoraggiante sullo stato di Klay Thompson che dovrebbe sicuramente entusiasmare i tifosi della franchigia californiana.

Anthony Slater di The Athletic ha riportato che, secondo Kerr, Thompson è ora autorizzato a correre nella sua prossima fase di riabilitazione dal suo intervento al tendine d’Achille.

The next stage in Klay Thompson's rehab is running. Steve Kerr said he's on pace to be able to do that within the next couple weeks.

— Anthony Slater (@anthonyVslater) April 26, 2021