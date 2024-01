Steve Kerr ha svelato il tributo “serbo” che gli Warriors hanno fatto al defunto Milojevic

Ieri notte i Golden State Warriors sono tornati in campo dopo una settimana di assenza a causa del lutto della morte di Dejan Milojevic, assistente di Steve Kerr da più di 2 anni. Il coach serbo è deceduto in seguito ad un malore mentre la squadra era in trasferta a Salt Lake City e nell’ultima settimana tantissimi club di tutto il mondo lo hanno omaggiato. Prima della partita tra Warriors e Hawks, vinta da Golden State, i californiani hanno onorato Milojevic con diversi tributi. I giocatori sono entrati in campo con delle magliette speciali sulle quali campeggiava la scritta “Brate” (“fratello” in serbo). Tutti hanno indossato una divisa con il nome di Milojevic al posto del proprio durante l’inno nazionale, lasciando poi queste divise sul posto che solitamente occupava l’assistente in panchina. Da ora fino al termine della stagione gli Warriors giocheranno con una patch a forma di cuore sulla maglia e le lettere DM. Prima della gara inoltre Kerr ha tenuto in discorso davanti al pubblico, con molti dei suoi giocatori commossi per la perdita di un amico oltre che di un allenatore.

Warriors players honored Dejan Milojević with jerseys bearing his surname during pregame. The jerseys were then placed on Deki's usual seat on the bench. pic.twitter.com/jztsCexVjF — Golden State Warriors (@warriors) January 25, 2024

Ma non solo, Steve Kerr ha svelato che prima della palla a due tutto il suo staff ha bevuto negli spogliatoi uno shot di liquore serbo, in onore di Dejan Milojevic. Un altro modo per onorare le origini e la memoria di un uomo apprezzato da tutti, sia in NBA che in Europa.