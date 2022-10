Steve Kerr ha svelato quando Draymond Green tornerà in squadra

Sta per concludersi, chissà se definitivamente, la vicenda Draymond Green. Il giocatore, dopo il pugno a Jordan Poole, aveva annunciato che sarebbe stato lontano dalla squadra per un po’, senza specificare quanto. Le sue parole sono arrivate sabato in conferenza stampa, nelle scorse ore coach Steve Kerr ha aggiornato sulla questione.

Kerr ha svelato che Green tornerà in squadra questo giovedì, quindi domani, e sarà regolarmente a disposizione per l’Opening Night contro i Lakers del 18 ottobre. Nessuna gara ufficiale saltata, quindi, per la stella dei Golden State Warriors, nonostante il grave comportamento di cui si è reso protagonista. “Io e Draymond lavoriamo insieme da 8 anni, abbiamo avuto tanti scontri, ma mi fido di lui. Ha rotto questa fiducia con l’ultimo comportamento, ma gli sto dando il beneficio del dubbio perché penso se lo sia guadagnato. E credo che la squadra la pensi allo stesso modo” ha dichiarato Kerr.

