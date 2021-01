Steve Kerr non è pienamente contento dei suoi Warriors, nonostante la rimonta contro i Lakers

Steve Kerr non sta riposando sugli allori dopo che la sua squadra ha recuperato uno svantaggio di 19 punti nella vittoria sui Los Angeles Lakers. Durante la regular season, Kerr ritiene che la sua compagine debba concentrarsi sui fondamenti di questo sport, non sulle emozioni fugaci.

Gli Warriors sono entrati nel duello con i Lakers come sfavoriti. Tuttavia, hanno lasciato la partita da vincitori dopo un’impressionante prestazione nel quarto quarto. È stata un’impresa incredibile di per sé ma Kerr è consapevole che l’emozione potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale nella vittoria dei suoi ragazzi.

“Uno dei miei messaggi alla squadra oggi è stato che non puoi fare affidamento sull’emozione per 82 partite, o 72 in questa annata. La stagione è troppo lunga e difficile per pensare di poter essere emotivamente alle stelle ogni notte”.