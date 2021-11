Steve Kerr non ha dubbi: “Finora Curry e Durant favoriti per l’MVP”

Per il capo allenatore dei Golden State Warriors, Steve Kerr, Stephen Curry e Kevin Durant sono i favoriti nella corsa all’MVP di quest’anno.

Come previsto, la superstar dei Brooklyn Nets, Kevin Durant, e il talismano degli Warriors, Steph Curry, continuano da dove avevano interrotto la scorsa stagione. I due sono ora i due leader del campionato in termini di punteggio e sembra che la traiettoria della loro corsa suggerisca che è probabile che rimanga tale durante il resto dell’annata.

Interrogato per condividere i suoi pensieri sul caso di Durant e Curry come favoriti all’MVP, l’allenatore degli Warriors, Steve Kerr, ha riconosciuto il fatto che gli ex compagni di squadra ai Dubs sono sicuramente al di sopra di tutti gli altri in questo momento.

“Sì, senza dubbio, per me sono stati i due migliori giocatori della lega finora”, ha detto Kerr di Curry e KD quando gli è stato chiesto se gli ex compagni di squadra fossero i favoriti per l’MVP in questa stagione tramite NBC Sports.

Chissà se davvero Steve Kerr ha ragione e perciò Kevin Durant e Steph Curry sono realmente i favoriti alla vittoria del Most Valuable Player della regular season.

