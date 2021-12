Steve Kerr rischiò di giocare a basket con il leader nordcoreano Kim Jong-un

In caso non lo sapeste, il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un è un grandissimo tifoso dei Chicago Bulls e di Steve Kerr. Così grande che una volta ha persino giocato a basket con l’attuale capo allenatore dei Golden State Warriors ed ex giocatore dei Bulls, Steve Kerr.

Nel 2012, quando Barack Obama era al suo primo mandato da presidente, Jong-un aveva appena preso il posto del padre, scomparso. Gli Stati Uniti avevano bisogno di un modo per avvicinarsi alle relazioni con Jong-un. Fu allora che Marcus Noland, uno dei consiglieri di Obama all’epoca, presentò Kerr come una potenziale ex star dei Bulls per aiutare l’America a portare Jong-un dalla loro parte.

Nessun americano conosciuto aveva ancora avuto modo di incontrarlo da quando aveva assunto il potere e non si sapeva molto di lui. Ciò ha portato Noland, un economista che ha studiato la Corea del Nord, a suggerire un’idea fuori dagli schemi basata su una delle poche informazioni concrete che il paese aveva: Kim era un fan dei Bulls.

“Dobbiamo lavorare con quello che abbiamo”, ha detto Noland a Obama in quell’incontro. “Se questo ragazzo è davvero un grande fan dei Chicago Bulls come abbiamo sentito, lavoriamo con quello, perché non abbiamo nient’altro su cui andare”.

Molto prima del suo incontro con Obama, Noland è andato al college allo Swarthmore College in Pennsylvania, dove ha incrociato la strada con il fratello maggiore di Kerr, John. Sapeva che i Kerr erano cresciuti in Libano, dove il loro defunto padre, Malcolm, era presidente dell’Università americana di Beirut. Kerr aveva vissuto in alcune delle parti più complicate del mondo, il che, insieme ai suoi tre titoli con i Bulls, lo rendeva il candidato perfetto per questa missione diplomatica unica, tra cui anche quella da Kim Jong-un.

