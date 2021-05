Steve Kerr rivela che Draymond Green vuole ancora vincere un titolo NBA

I Golden State Warriors potrebbero aver mancato i playoff, ma secondo Steve Kerr ciò ha acceso un fuoco ancora più forte dentro a Draymond Green e alla squadra, con il #23 che vuole ancora mettere in bacheca un titolo NBA.

Durante la sua apparizione in “Tolbert, Krueger & Brooks” della KNBR, Steve Kerr ha parlato di una varietà di argomenti, tra cui la longevità di Steph Curry e la stagione che Draymond Green ha disputato con gli Warriors. Come ha condiviso il coach dei californiani, lo spirito competitivo di Dray rimane alle stelle, con una grandissima voglia di conquistare un titolo NBA.

“E la cosa eccitante è che vuole davvero vincere un titolo. Vuole davvero tornare alla ribalta come gruppo, come squadra. Ed è così motivato quest’estate. … Siamo tutti dispiaciuti che non siano arrivati i playoff, ma dobbiamo guardare al lato positivo, ovvero che la nostra squadra è davvero in un ottimo stato d’animo”.

Draymond Green non ha avuto la migliore stagione per gli Warriors in attacco, ma in difesa? Ora, questa è una questione diversa. Mentre il suo score lascia molto a desiderare, Green ha dimostrato di essere ancora un difensore d’élite, portando i Dubs a una difesa tra le prime 10 dell’intera competizione. Steve Kerr e Draymond Green riusciranno a vincere ancora un titolo NBA?

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.