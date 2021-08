Steve Kerr sarà il prossimo allenatore del team USA?

I Golden State Warriors si apprestano a cominciare una stagione con ambizioni maggiori rispetto a questi ultimi due anni.

La speranza almeno è quella di avere a disposizioni, e sani, i “big-three”, ovvero Curry, Thompson e Green. A guidare la squadra, per l’ottava stagione consecutiva, sarà ancora Steve Kerr.

Proprio l’allenatore di Golden State è tornato a parlare in questi ultimi giorni di Team USA, dopo la vittoria alle Olimpiadi di Tokyo. Kerr dal 2018 fa parte dello staff tecnico della nazionale americana, guidata da Popovich, in qualità di assistente.

Il contratto di Popovich con gli USA è terminato: la federazione statunitense infatti è alla ricerca di un sostituto in vista dei Mondiali in programma nel 2023. Uno dei principali candidati per il posto di primo allenatore è proprio Kerr, che di recente ha dichiarato a “The Athletic” di come sarebbe per lui un onore guidare il team USA:

“Certamente sarei interessato! Voglio dire, chi non lo sarebbe?

Non lo so cosa accadrà. Ci sono molti bravi allenatori candidati: se tra questi fossi preso in considerazione anche io ne sarei onorato.”