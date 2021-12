Steve Kerr sarà il prossimo head coach di Team USA

Dopo la figuraccia della World Cup 2019, Team USA si è parzialmente ripreso vincendo l’oro olimpico a Tokyo. Il prossimo impegno della Nazionale a stelle e strisce sarà la World Cup 2023, per la quale sono appena iniziate le qualificazioni (gli USA hanno vinto una partita su due). La Federazione nelle ultime ore ha deciso quello che ormai era nell’aria: sulla panchina di Team USA al Mondiale siederà Steve Kerr, che finora era stato assistente Gregg Popovich.

Kerr prenderà proprio il posto di Popovich, che ha dunque concluso con le Olimpiadi la sua esperienza in Nazionale. L’allenatore degli Warriors avrà come assistenti altri coach di primo livello NBA: Monty Williams, Erik Spoelstra e Mark Few, head coach di Gonzaga.

Kerr will replace Gregg Popovich as Team USA’s next coach in the World Cup and 2024 Paris Olympics. He was an assistant on Popovich’s gold-medal Olympic staff in Tokyo. https://t.co/Dxo8fXMsUT

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 10, 2021