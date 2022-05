Steve Kerr spiega cosa guida gli Warriors alla caccia al titolo del 2022

I Golden State Warriors sono in missione per vincere il loro primo campionato NBA in questo decennio dopo averne vinti tre nell’ultimo. Nella postseason di quest’anno hanno un’altra possibilità di vincere tutto. Sono state una delle migliori squadre del campionato per tutto l’anno e sono una delle favorite per essere incoronate quest’anno. Prima di Gara 2 della loro serie con i Memphis Grizzlies, Steve Kerr ha parlato di ciò che i campionati vinti in passato hanno fatto per la sua squadra.

“È bello avere gli stendardi del campionato nel nostro palazzo e gli anelli a casa. Ma la ricerca di un altro stendardo, un altro anello, è ciò che guida tutti… Quindi, semmai, vincere i campionati ti dà un livello di fiducia più profondo quando entri nella lotta e nei playoff. Ma alimenta anche una motivazione per farlo di nuovo perché è così gratificante”.

Steve Kerr on winning another NBA title: “It's nice to have championship banners in our building and rings at home, but the quest for another banner, another ring, is what drives everybody.” pic.twitter.com/qngnywlgKE — Mark Haynes (@markhaynesnba) May 4, 2022

