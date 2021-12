La dinastia dei Golden State Warriors di qualche anno fa sembra lontana anni luce. Eppure nel 2019 si stavano ancora giocando un titolo alle NBA Finals, come ha ricordato coach Steve Kerr. Sono successe così tante cose – Covid compreso – da allora fino ad oggi che, a questo punto, è difficile immaginare che siano passati solo due anni da quando i Golden State Warriors hanno posto la parola fine alla loro dinastia presentandosi per l’ultima volta alle NBA Finals.

Steve Kerr ha incontrato Sam Amick di The Athletic raccontandogli perché Golden State ha perso le NBA Finals nel 2019. Sono andati alle NBA Finals per cinque anni di fila e verso la fine, durante l’ultima stagione di Kevin Durant con la squadra, il morale era ai minimi storici:

“Penso che il quinto anno sia stato molto difficile, fisicamente, spiritualmente ed emotivamente, ma principalmente perché è così. E puoi chiedere a chiunque dei Lakers o dei Celtics degli anni Ottanta. Sai, chiedi a Phil Jackson o a Gregg Popovich. Quando fai la stessa cosa per così tanti anni di fila, diventa complicato e difficile fare qualsiasi cosa”.

“C’è un diverso senso di energia, diciamo, dal primo al quinto anno che sarebbe stato lì indipendentemente dai nostri giocatori. Penso che fossimo stremati dal punto di vista organizzativo. Penso che i giocatori fossero esausti. Abbiamo perso due ragazzi a causa di infortuni devastanti nelle Finals del 2019 come Klay Thompson e Kevin Durant. Penso sia quasi impossibile anche solo immaginare una sceneggiatura del genere. Ed è stato così brutale. Ma come ho detto, quando fai qualcosa per tutto quel tempo, a un livello emotivo così competitivo, per cinque anni di fila e con squadre che cercano di metterti fuori gioco, costruiscono i loro team per sconfiggerti, è estenuante. E penso che fossimo tutti esausti”.