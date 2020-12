Steve Kerr sulla prima di preseason di Steph Curry: “Una gioia per gli occhi”

Steph Curry è finalmente riuscito a tornare sul campo nella gara di apertura della preseason contro i Denver Nuggets. La sua prima partita non ha visto il miglior Curry possibile, ma coach Steve Kerr ha ammesso che è stato comunque un sollievo per tutti.

“È sempre fantastico vederlo in campo. Penso che stia davvero bene fisicamente, questa è la cosa principale. Ha lavorato duramente in offseason ed è in ottima forma. E ora è solo questione di riprendere il ritmo partita, ma è di sicuro uno spettacolo per i nostri occhi già così”.