Steve Nash ha esordito con il Como al The Soccer Tournament

È arrivato ieri l’esordio di Steve Nash nel centrocampo del Como 1907, nella prima partita della squadra lombarda al The Soccer Tournament negli Stati Uniti. L’ex star NBA, che oggi ha 49 anni, ha solcato l’erba nella gara contro i Wrexham Red Dragons, che però il Como ha perso 3-2 nonostante un iniziale vantaggio di 2-0.

Ad aprire le marcature è stato il giovane Marco Tremolada su uno splendido assist di Patrick Cutrone: il classe 2004 ha poi firmato anche il raddoppio saltando il portiere.

COMO 1907 take the lead in the first minute! Marco Tremolada finishes from a clever Patrick Cutrone assist. Amazing atmosphere right now, tune in on @peacock pic.twitter.com/pIhSp1NMo0 — TST (@TST7v7) June 1, 2023

COMO 1907 GET A SECOND GOAL!@Como_1907 lead 2-0 over @Wrexham_AFC Target Score Time now, first to 3 goals wins! Tune in on @peacock pic.twitter.com/lkE2uriedg — TST (@TST7v7) June 1, 2023

Le regole di questo torneo di 7vs7 sono però molto particolari e molto americane: al termine dei due tempi da 20′ ciascuno, parte il Target Score Time. Ciò significa che di base si elimina il cronometro e a vincere è la squadra che raggiungerà per prima il numero di gol della squadra in vantaggio in quel momento, più uno. Per farla semplice: il Como era avanti 2-0, quindi nel Target Score Time vinceva la prima squadra a raggiungere i 3 gol. Per sfortuna dei comaschi, sono stati i Red Dragons che con un’incredibile rimonta hanno ribaltato il risultato. Al Como è andata meglio nella seconda partita (che Nash non ha giocato): vittoria 6-3 contro il Say Word FC.

E Steve Nash? Come detto, il canadese ha esordito nella prima gara, dimostrando subito una certa classe nei passaggi, nonostante nella vita abbia fatto il cestista. In tribuna ad assistere all’incontro c’era anche Chris Paul, tra gli organizzatori del torneo che mette in palio 1 milione di dollari per la squadra vincitrice.

HOW ABOUT THE VISION FROM STEVE NASH?! 49 year old Steve Nash looking right at home within the @Como_1907 squad. Tune in on @peacock pic.twitter.com/i1eAmyeeaC — TST (@TST7v7) June 1, 2023

Come dichiarato da lui stesso sui canali del Como, questa sarà l’unica partita di Nash nel The Soccer Tournament.