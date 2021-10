Steve Nash sembra non avere più interesse di quello che fa Kyrie Irving

Kyrie Irving ha fatto parlare i fan della sua ultima apparizione su Instagram in diretta ma non ha interessato Steve Nash. La point guard dei Brooklyn Nets ha finalmente rotto il silenzio su tutto ciò che circolava sulla sua posizione sul vaccino contro il Covid-19, il che probabilmente ha sollevato più domande che risposte sulla questione.

Nonostante la frenesia dei media che il livestream di Kyrie Irving ha scatenato, almeno una persona strettamente coinvolta ha ammesso che non l’ha nemmeno visto, per dire quanto fosse interessato alla vicenda: l’allenatore dei Nets, Steve Nash.

Via Brian Lewis del New York Post:

Steve Nash said he didn't listen to Kyrie Irving's IG Live and is done talking about him. #Nets #NBA

— Brian Lewis (@NYPost_Lewis) October 14, 2021