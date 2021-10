Steve Nash spiega perché ha lasciato a casa Irving nel test con i Sixers

La vita va avanti per i Brooklyn Nets, nonostante l’ostinata insistenza di Kyrie Irving nel non farsi vaccinare contro il COVID-19. Si è unito ai Nets nel loro primo allenamento casalingo, ma è stato costretto a rimanere a casa lunedì mentre la squadra è andata in trasferta per affrontare i Philadelphia 76ers in una partita di preseason.

Secondo quanto riferito, il non viaggiare di Irving con la squadra è stata una decisione presa dall’allenatore dei Nets, Steve Nash. L’ex due volte MVP ha già detto che si stanno preparando per scenari senza Irving, che non potrà giocare in città a causa dei rigidi protocolli di vaccinazione.

Alla domanda sulla scelta di giocare senza Irving contro i Sixers, il commento di Nash è stato piuttosto eloquente, come riportato dal giornalista del New York Daily News, Kristian Winfield:

“Stiamo solo cercando di prenderci il nostro tempo per capire cosa significa tutto”.

Steve Nash on the decision to leave Kyrie Irving home in Brooklyn vs. bring him to Philly vs. 76ers: "We're just trying to take our time to figure out what everything means." #Nets — Kristian Winfield (@Krisplashed) October 11, 2021

A quanto pare, sembra che Steve Nash stia esaurendo la pazienza nell’affrontare la situazione di Irving. Sperava di poter avere Irving, Kevin Durant e James Harden in questa stagione dopo aver giocato solo otto partite insieme la scorsa stagione a causa degli infortuni.

