Steven Adams: “Stan Van Gundy ha un alito pessimo”

Steven Adams ha abituato addetti ai lavori e appassionati a dichiarazioni sui generis. Di sicuro l’ultima “perla” entrerà nella collezione delle sua dichiarazioni più curiose.

Dopo la vittoria 116-82 dei suoi New Orleans Pelicans sui Cleveland Cavaliers, il centro neozelandese è intervenuto in conferenza stampa. Durante l’incontro virtuale con i giornalisti, ad Adams è stata chiesta l’opinione di Zion Williamson riguardo Stan Van Gundy. Allora l’ex OCK ha risposto ridendo che l’unica cosa che gli interessa del proprio coach è il suo pessimo alito, aggiungendo ironicamente che con tutta probabilità la dichiarazione gli costerà il posto in quintetto base.

Steven Adams postgame interviews >>>> pic.twitter.com/OwL4RFZkBz — Will Guillory (@WillGuillory) March 13, 2021

Foto: stuff.co.nz

