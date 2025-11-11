STOCCATA di Mario Canfora de La Gazzetta a Messina: “Sarebbe bello dire quanti soldi perde Milano per non vincere nulla…”

Polemica nel mondo del basket europeo dopo le parole di Mario Canfora, giornalista de La Gazzetta dello Sport, che ha lanciato una stoccata diretta a Ettore Messina e alla gestione economica dell’Olimpia Milano, all’indomani delle dichiarazioni del coach biancorosso su NBA Europa e la sostenibilità del modello EuroLega.

Le parole di Messina sull’EuroLega e il paragone con l’NBA

Nella giornata di ieri, Ettore Messina aveva dichiarato:

“Con EuroLega abbiamo un prodotto d’alta qualità, la seconda lega per livello solo dietro ai Playoffs NBA. Ma quando leggi che il Real Madrid perde 38 milioni l’anno, capisci che c’è un serio problema economico.”

Una riflessione che ha aperto il dibattito sul futuro dell’Eurolega e sulla sostenibilità economica dei grandi club europei di basket.

La replica di Mario Canfora: “Milano perde soldi da anni e non vince nulla”

Le parole di Messina non sono passate inosservate. Mario Canfora ha risposto duramente sui propri canali social, scrivendo:

“Sarebbe bello sapere, anzi meglio dire, quanti soldi perde Milano da anni e anni per non vincere nulla di nulla a livello europeo. Almeno il Real nelle ultime quattro stagioni ne ha vinta una, di EuroLega, e per due volte ha perso la finale”.

Un commento al vetriolo che ha riacceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori, ponendo sotto i riflettori la situazione finanziaria del club meneghino.

I numeri dell’Olimpia Milano: ricavi in crescita, ma bilancio ancora in rosso

Secondo i dati ufficiali relativi al bilancio 2024, l’Olimpia Milano ha registrato ricavi per 40,6 milioni di euro, in leggero aumento rispetto ai 40,2 milioni del 2023 (+1%). Tuttavia, la società ha chiuso l’esercizio con una perdita stimata di 931mila euro, un miglioramento rispetto al rosso di 2,5 milioni dell’anno precedente.

Da evidenziare che, dei 40,6 milioni complessivi: 15,9 milioni di euro provengono da sponsorizzazioni, abbonamenti e biglietti e 21,6 milioni di euro arrivano direttamente dal Gruppo Armani, la società controllante del club.

Dati che confermano come il supporto economico del compianto Giorgio Armani resti fondamentale per la sopravvivenza del progetto sportivo dell’Olimpia Milano.

Un futuro incerto tra risultati sportivi e sostenibilità economica

Nonostante le difficoltà finanziarie, l’Olimpia continua a rappresentare una delle realtà più importanti dell’EuroLega. Tuttavia, come sottolineato da Mario Canfora, la mancanza di risultati di rilievo a livello europeo per Messina e Milano continua a pesare sul bilancio e sulla percezione del progetto.

Le parole di Messina e la replica di Canfora hanno riportato in primo piano un tema cruciale: quanto è sostenibile il modello economico del basket europeo di vertice?