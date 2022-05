Storica gara di Ja Morant contro gli Warriors: solo Kobe e LeBron come lui

La superstar dei Memphis Grizzlies, Ja Morant, continua a mostrare perché è il futuro volto dell’NBA, con un record precedentemente appartenuto solo a Kobe Bryant e LeBron James. In una gara-2 imperdibile contro i Golden State Warriors ha dominato con 47 punti a referto nella vittoria della sua squadra.

Gli Warriors hanno combattuto duramente e sembravano sulla buona strada per una vittoria in rimonta, Morant ha preso il sopravvento ed è stato semplicemente inarrestabile. Grazie a questa prestazione è diventato solo il terzo giocatore nella storia dei playoff NBA ad avere più di un match da 45 punti prima di compiere 23 anni, secondo ESPN Stats & Info.

Ja Morant is the 3rd player in NBA history to have multiple 45-point games in the playoffs before turning 23 years old, joining LeBron James and Kobe Bryant. pic.twitter.com/NAgaTh5QCN

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 4, 2022