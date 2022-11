Storica qualificazione ai Mondiali per la Lettonia di Luca Banchi

La Lettonia guadagna il pass per i Mondiali di basket per la prima volta nella storia.

Impresa firmata dal coach italiano Luca Banchi, i lettoni staccano il biglietto per Filippine, Indonesia e Giappone con largo anticipo. La certezza matematica di partecipare ai Mondiali 2023 arriva grazie alla netta vittoria in Grecia (60-80), in una gara che ha generato molte polemiche nel Paese ellenico.

LATVIA ARE HEADING TO THE WORLD CUP FOR THE FIRST TIME IN HISTORY. #FIBAWC x #WinForLatvia 🇱🇻 pic.twitter.com/VVlrxr8sCl

La Lettonia, invece, vince l’ottava partita consecutiva in queste qualificazioni, mandando al tappeto anche la Grecia dopo aver battuto la Serbia questa estate. Scalpi eccellenti che conferiscono ancora più valore all’impresa di Luca Banchi e dei suoi uomini.

Al coach italiano stanno arrivando in queste ore i complimenti di tanti addetti ai lavori, fra i quali Marco Ramondino, coach di Tortona.

Hats off for the Italian Specialist Luca Banchi as he is leading Latvia NT for the first time to @FIBAWC, riding an eight games winning streak (including Serbia and Greece) in the Qualifiers. pic.twitter.com/7xyMoQQEtN

— Marco Ramondino (@MarcoRamondino) November 13, 2022