L’ex stella dell’NBA, Amar’e Stoudemire, ha giocato il suo ultimo anno di basket da pro in Israele. Fino al 2023 aveva una partecipazione in uno dei club israeliani. Il giorno dopo il lancio di un attacco contro Israele, ha fatto trapelare un forte messaggio di sostegno verso la Nazionale israeliana.

In un post su Instagram, Stoudemire ha condannato duramente le persone che sostengono Hamas – l’organizzazione che ha lanciato missili contro Israele sabato mattina presto – o che rimangono esitanti o silenziosi nel sostenere Israele.

“Mi sono svegliato stamattina con una notizia inquietante da Israele: Hamas sta rapendo bambini, mettendoli in gabbia, uccidendo donne e anziani. È una cosa da vigliacchi. È da vigliacchi. E per tutti i sostenitori di Black Lives Matter che non dicono nulla, dicendo ‘Lasciatemi capire esattamente cosa sta succedendo prima di dire qualcosa’, andate a farvi f***re”, ha detto con passione.

“Capire cosa? Non è mai stato bello rapire bambini e metterli in gabbia. No, non è mai stato bello uccidere donne e anziani. Assolutamente no, non importa da dove vieni, cosa rappresenti o cerchi di essere. Non importa. Non è mai stato bello”, ha continuato.

Stoudemire ha sottolineato le persone che si sforzano di scegliere da che parte stare o di rimanere in silenzio quando le persone stanno morendo.

“E poi vai in alto e metti i bambini davanti a te come barricata. Questa è roba da vigliacchi. Tutti voi politici che dovete sempre dire qualcosa al contrario, vi vedo, andate a farvi f***re. Tutti voi Black Lives Matter che avete sempre qualcosa da dire e sostenete sempre tutto il resto e ora siete silenziosi, fanc**o anche vo. L’unico posto al mondo in cui posso andare in tournée, studiare e mangiare cibo colto. L’unico posto al mondo. Che vigliacco di merda… Se lo sostenete, andate a farvi f***re. Io e mia madre non rispettiamo nessuno di voi per questo. Pace”.

C’è da dire che pochi minuti fa ha cancellato il post su Instagram, come ha voler eliminare le prove delle sue dichiarazioni, ma ormai è troppo tardi. Hanno già fatto il giro del mondo.

