Strahinja Jokić, fratello di Nikola, è stato condannato a un anno di libertà vigilata

Quando non è Nikola a far parlare di sé, ci pensa suo fratello. Strahinja Jokić, il più grande dei fratelli della superstar dei Denver Nuggets, è finito di nuovo sotto i riflettori: il tribunale del Colorado lo ha condannato a un anno di libertà vigilata per l’aggressione a un tifoso dei Los Angeles Lakers durante i Playoff NBA del 2024. In quell’occasione, l’uomo disse di non aver fatto nulla di male, anzi di aver agito solo per difendere un amico che era insieme a lui.

L’episodio era avvenuto al termine di Gara-2 tra Lakers e Nuggets ed era stato ripreso in un video diventato virale in cui si vedeva Strahinja colpire un tifoso sugli spalti. Dopo l’accusa di aggressione di terzo grado, il fratello di Nikola ha patteggiato, ammettendo colpe minori, evitando così il carcere. Il giudice ha disposto che, per i prossimi 12 mesi, Jokić dovrà rispettare le condizioni della libertà vigilata, pena la reclusione in caso di nuove violazioni.

Non è la prima volta che Strahinja finisce in prima pagina per i suoi problemi con la legge: già nel 2019 era stato arrestato per un episodio di violenza domestica.