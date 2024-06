Strana trade in NBA: Mavs e Knicks si scambiano Koponen, ritiratissimo e quasi coach NBA. Il suo commento è EPICO!

Il mercato NBA presenta a volte delle situazioni molto particolari. Una di queste è rappresentata dalla trade NBA conclusa qualche ora fa tra i Dallas Mavericks e i New York Knicks. Una operazione minore grazie alle quale i Mavs acquisiscono i diritti sul francese Melvin Ajinca (scelto ieri sera con la #51 da NY) mentre alla franchigia della Grande Mela vanno i diritti sul tedesco Ariel Hukporti, selezionato con la #58 dalla squadra del Texas.

Per far quadrare l’operazione, però, è stato coinvolto anche un altro elemento, Petteri Koponen, i cui diritti sono passati da Dallas a New York insieme a una minima somma in denaro. La particolarità risiede nel fatto che il finlandese, selezionato con la scelta n. 30 nel 2007, non ha mai giocato in NBA e si è ritirato da quasi due anni. Da allora ha allenato il team Next Gen dell’EuroLega e a breve farà parte dello staff dei San Antonio Spurs nella Summer League di Las Vegas.

L’ex Virtus Bologna (dal 2008 al 2012) e Reggio Emilia (nel 2021) ha scherzato sull’operazione tramite il suo account X.

Sono onorato della considerazione dei Knicks ma intendo onorare i miei impegni con gli Spurs. Ovviamente, una offerta economica indecente potrebbe cambiare le cose. Anche perché ho un’anca nuova, sono pronto.

I'm honored @nyknicks, but I'm still going to honor my commitment with @spurs. Of course, a financially ridiculous offer could change things. + I got the new hip! I’m ready! https://t.co/m4K82Prkcm — Petteri Koponen (@KoponenPetteri) June 28, 2024

Fonte: Pianeta Basket