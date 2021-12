Stretta del Governo per contenere Omicron: palazzetti al 35%

Il Governo ha deciso di riportare la capienza nei palazzetti al 35%, com’era fino a inizio autunno, a causa dell’impennata improvvisa in termini di contagi da Covid-19.

La variante Omicron ha costretto milioni di italiani a restare chiusi in casa o perché positivi o perché in quarantena essendo stati a stretto contatto con un positivo durante queste festività natalizie.

A palazzetto si entrerà solo con il green pass rafforzato, come già previsto dalle norme attualmente in vigore. Quindi per poter andare a vedere una partita sarà necessario essere stati vaccinati (il green pass scatta dopo 15 giorni dalla prima dose) o guariti dal Covid da meno di sei mesi. I nuovi limiti dovrebbero entrare in vigore già dalla ripresa del campionato di Serie A di calcio prevista per il 6 gennaio, mentre per il 2 gennaio è ancora tutto in dubbio.

Di certo si tratta di una mazzata sulle casse delle società. Specialmente quelle che fanno molto affidamento sugli incassi da botteghino come, per esempio, Fortitudo Bologna e Pesaro.

Stiamo a vedere per quanto durerà questa stretta del Governo al 35%. Naturalmente speriamo non più di tanto perché si tratterebbe davvero di un enorme problema economico.

