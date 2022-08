Su Netflix arriverà un documentario sul Redeem Team del 2008

Team USA delle Olimpiadi di Pechino 2008 fu soprannominato Redeem Team, letteralmente “la squadra della redenzione”. Quattro anni prima, a Sydney, gli americani avevano mancato l’oro per la prima volta da quando schieravano i giocatori NBA, una macchia difficile da lavare via. La squadra del 2008 contava diverse superstar come LeBron James, Dwyane Wade, Kobe Bryant, Chris Paul, Carmelo Anthony, Jason Kidd e Dwight Howard e ovviamente vinse l’oro da imbattuta.

Ora LeBron e Wade hanno deciso di produrre per Netflix un documentario su quella squadra. Il prodotto, dal titolo “The Redeem Team”, sarà disponibile sulla piattaforma dal 7 ottobre 2022. Nel documentario saranno presenti video inediti, compresi i dietro le quinte della spedizione americana in Cina.

Il documentario sarà diretto da Jon Weinbach, che era stato tra i produttori di The Last Dance nel 2020, e sarà realizzato in collaborazione con il Comitato Olimpico.