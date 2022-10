Su quali eSport preferiscono scommettere gli italiani?

Le scommesse moderne sono un ambito piuttosto vasto. Non si tratta solo di varie competizioni sportive che sono state popolari tra milioni di persone per centinaia di anni. Negli ultimi anni, gli e-sport si sono sviluppati attivamente. Forse il motivo del coinvolgimento attivo di nuovi scommettitori in questo settore è da ricercare nelle restrizioni imposte dal regolamento. Gli appassionati di italia scommesse non riuscivano a trovare abbastanza eventi sportivi su cui scommettere tra gli sport ordinari, dato che molte partite erano semplicemente vietate. Hanno quindi iniziato a scommettere sugli eSports: fortunatamente, queste partite non richiedono la presenza fisica dei giocatori sul campo. Ora i bookmaker italiani hanno sviluppato una vasta selezione di scommesse per le competizioni di e-sport. E non si tratta solo di alcuni dei giochi più popolari, come ad esempio Dota 2, CS: GO e League of Legends, ma anche di molti altri. Ora gli scommettitori possono scommettere sui tornei di Fortnite, PUBG, Overwatch, Valorant e StarCraft.

Il maggior numero di scommesse viene effettuato per i tornei di Dota 2 e League of Legends.

L’essenza di queste due competizioni virtuali è che il giocatore deve raggiungere la base del nemico e distruggere il suo trono. Di solito, ai tornei partecipano cinque persone (ognuna delle quali è l’eroe del gioco); la distribuzione avviene su tre linee. Per giocare a questi popolarissimi giochi per computer non basta avere una reazione rapida e premere i pulsanti all’istante. Sono molto importanti qualità come la comprensione dell’essenza della competizione e la scelta della tattica giusta.

Le italia scommesse iniziano a essere accettate prima dell’inizio del torneo, così come al suo termine. Possono essere completamente diverse, ma più spesso si scelgono scommesse sul vincitore, sul punteggio esatto, sugli handicap e sui totali. Lo spazio degli eSports offre l’opportunità di diversificare un po’ il mondo delle scommesse. Ad esempio, esiste una quota chiamata “First Blood”. In realtà si tratta di una scommessa su chi “morirà” per primo. Ci sono anche molte altre opzioni, ad esempio su quanti giocatori del mondo degli eSports moriranno, su chi sarà il primo a sconfiggere i mob, su quale edificio sarà il primo a essere distrutto e molto altro ancora. Si accettano anche scommesse sull’attività di alcuni giocatori (quanto durerà, quante volte morirà, quanti altri personaggi del gioco vinceranno), sulla durata totale di un particolare combattimento o sul torneo nel suo complesso.

CS:GO è una competizione di eSports in cui c’è spazio per il caso.

Questo gioco di esports è anche un gioco di squadra. Vale la pena prestare attenzione al fatto che un set di carte gioca un ruolo importante. Di solito le partite si giocano prima di due vittorie, ma se c’è bisogno di una carta decisiva, questa appare in modo casuale.

Anche in questo gioco virtuale la squadra è composta da cinque persone. Una di queste è un gruppo di guerrieri il cui obiettivo è organizzare un’insidia. Quindi, nel corso del gioco, hanno due opzioni. La prima è quella di eliminare tutti gli avversari e poi portare a termine i compiti principali. La seconda consiste nel piazzare un ordigno esplosivo, ma allo stesso tempo sarà necessario “trattenerlo” per 40 secondi in modo che gli avversari “buoni” non possano eliminarlo.

Il compito della seconda squadra è quello di impedire l’attuazione dei piani della prima. Il loro compito è quello di eliminare tutti gli avversari dal campo virtuale o di impedire l’esplosione del dispositivo (è possibile anche uno scenario con la sua disattivazione).

Anche le italia scommesse sono molto varie. Il gioco attivo, estremo e brillante attira molti appassionati di emozioni. Il più delle volte scelgono il punteggio esatto, il totale o l’handicap. In questo caso, l’handicap può riguardare sia il numero di round che le carte. Esistono anche scommesse piuttosto interessanti. Si tratta del numero totale di uccisioni per l’intero periodo del torneo o di scommettere su quale giocatore sarà eliminato per primo in un determinato turno.

Le scommesse sugli Esports Italia stanno rapidamente guadagnando popolarità. Per questo motivo, gli eventi del mondo degli eSport iniziano sempre più a essere valutati e analizzati dai maggiori esperti.