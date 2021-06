Suicidio Torino, Tortona vince gara 5 allo scadere ed è promossa in Serie A

Reale Mutua Torino 74 – Bertram Tortona 75

(22-19, 27-30, 14-10, 11-16)

Clamoroso epilogo per la stagione di Serie A2 con Tortona che vince una gara 5 pazza contro Torino e festeggia la promozione in A1.

Serie veramente incredibile fra le due squadre piemontesi: la Reale Mutua, dopo un successo nettissimo in gara 3 che era valso il 2-1 sembrava quasi certa della promozione. In gara 4 invece Cannon ha pareggiato i conti allo scadere, poi Tortona ha violato il campo dei torinesi in un’altra gara rocambolesca. A 50″ dalla fine Torino è sopra di 4 ma non basta contro una Tortona che non muore mai. A decidere la sfida il fallo di Cappelletti su Sanders a 1 secondo dalla fine, con la Bertram che era sotto di 1. L’americano in lunetta ha segnato i primi due, per poi sbagliare appositamente il terzo e regalare così la promozione alla sua squadra.

Ripagati gli investimenti del patron Gavio che si gode così la Serie A con la sua squadra, mastica amaro Torino che è stata veramente a un passo dal successo.

TABELLINI

Torino: Clark 10, Pinkins10, Cappelletti 22, Diop 13, Alibegovic 9, Ferro n.e., Origlia n.e., Campani 2, Toscano 8, Pagani n.e., Bushati, Penna. Coach: Cavina.

Tortona: Sanders 17, Cannon 15, Severini 3, Tavernelli 7, Mascolo 20, Sackey n.e., Gazzotti 1, Morgillo n.e., D’Ercole, Fabi 9, Ambrosin 3. Coach: Ramondino.

BOXSCORE COMPLETO

Foto: facebook.com/DerthonaBasket