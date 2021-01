Sul campo, Shaq e Kobe Bryant erano migliori amici, secondo O’Neal

All’inizio degli anni 2000, Shaquille O’Neal e il compianto Kobe Bryant hanno guidato i Los Angeles Lakers, formando una delle coppie più dominanti nella storia del campionato. Tuttavia, non è stato tutto bello per i due giocatori poiché il loro tempo insieme è stato pieno di faide e controversie, soprattutto fuori dal parquet.

O’Neal ha ammesso che il suo ego intralciava quello di Bryant, ma entrambi sapevano di condividere un obiettivo comune, che era quello di vincere più titoli NBA possibili.

Ora che la loro carriera da giocatori è finita, O’Neal è rimasto irremovibile sul fatto che non avrebbe cambiato nulla, anche se gli fosse stata data la possibilità di farlo.

“Se dovessi rifare tutto da capo, non cambierei nulla. La gente pensa, ‘oh, non andavate d’accordo’. So che non andavamo d’accordo ma ci siamo sempre rispettati. È tutto ciò di cui hai bisogno. Quando hai rispetto l’uno per l’altro, nient’altro conta… Eravamo migliori amici? No. Eravamo migliori amici in campo? Sì”.