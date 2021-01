Super Belinelli! La Virtus Bologna apre le Top 16 di EuroCup battendo il Cedevita

VIRTUS BOLOGNA 90 – CEDEVITA OLIMPIA LUBIANA 76

(11-18; 35-16; 14-15; 30-27)

Dodici vittorie consecutive per la Virtus Bologna, seconda striscia di vittorie più lunga della storia dell’Eurocup. Belinelli è sontuoso, e dopo un primo quarto di difficoltà le V nere prendono il controllo della gara contro il Cedevita, aprendo le Top 16 di EuroCup con un successo.

La Virtus comincia in ogni caso con le polveri bagnate; Hunter sigla il -2 (8-10) sotto canestro. I padroni di casa faticano per il momento da oltre l’arco, e in fase difensiva soffrono Perry, che tra lunetta e penetrazioni costruisce il +8 sloveno (8-16). L’ingresso di Belinelli per ora non cambia la situazione: la Virtus sembra ritrovare fiducia, ma offensivamente continua a faticare. Il primo quarto termina 11-18.

Weems trova la prima tripla bolognese per il 15-20, e la fiducia di fine primo quarto si tramuta in canestri: Belinelli-show con un parziale solitario di 8 punti porta avanti la Virtus (23-22). Una tripla clamorosa dello stesso Beli cerca di costruire il primo allungo virtussino sul +5 (31-26) e sempre dalle mani dell’ex NBA trova il +10 poche azioni dopo. La gara è ormai sotto controllo e perfettamente indirizzata e la tripla del +15 di Markovic lo conferma: si va al riposo sul punteggio di 46-34.

L’inizio del terzo quarto è caratterizzato da polveri bagnate da entrambe le parti. Brown e Blazic provano in due occasioni a rimettere in partita i loro compagni con la tripla del -7, ma in entrambi i casi un cinico Teodosic ricaccia subito indietro gli avversari. Il Cedevita spreca malamente l’occasione di rientrare in gara sfruttando un’ingenuità di Alibegovic (antisportivo) e Adams e sigla subito dopo la tripla del +12 (60-48). Si va all’ultimo riposo sul 60-49.

Belinelli continua il suo ottimo esordio in EuroCup, facendo piovere triple su triple sulla difesa slovena. Una magia di Teodosic per Hunter chiude i conti sul 65-50: la Virtus deve solo amministrare, supportata dalle triple di Adams, gli assist del genio serbo e dagli ultimi punti di uno straordinario Beli.

VIRTUS BOLOGNA: Abass, Alibegovic, Markovic 6, Ricci 3, Adams 6, Belinelli 25, Hunter 22, Weems 13, Teodosic 13, Gamble 2.

CEDEVITA: Perry 22, Hopkins 10, Muric 6, Blazic 25, Brown 4, Hodzic 3, Jones 1, Dimec 4, Rupnik 1.

