Super Borra lancia Treviglio, Roma cade al PalaFacchetti

TREVIGLIO – EBK ROMA 77-56

(22-14; 21-19; 16-15; 18-8)

La BCC Treviglio ottiene il primo successo della seconda fase in un match fisico e combattuto contro un EBK Roma che senza la stella Gallinat ha trovato molte difficoltà offensive, sostenuta solo da Bucarelli e un ottimo Cicchetti, a compensare una gara orrenda di Olasewere e Magro. Per Treviglio grandi prestazioni di Borra, assoluto MVP con doppia doppia, e Pepe chirurgico nei momenti chiave. Bene Frazier, anche se due tecnici lo hanno estromesso a inizio quarto periodo, ma Bogliardi è stato un sostituto di altissimo livello. Per la BCC primi due punti che la portano a quota 6, mentre Roma resta a 2 punti.

Match che parte a ritmi elevati e combattuti, Frazier e Romeo sono i protagonisti dei primi canestri col punteggio che recita 9 pari a metà frazione; il solito Frazier e Pepe danno il primo margine allungando sul +6, Roma ci prova con Bucarelli ma accorcia solo fino al meno 3, poi nell’ultimo minuto un piazzato di Borra e un pazzesco canestro da 25 metri di Pepe chiudono il periodo sul 22-14 BCC. EBK che parte bene, 4-0 rapido di Bucarelli a cui Pepe risponde con la tripla, ma Cepic dall’altra parte infila la stessa moneta e sul 26-21 Zambelli ferma il tempo per parlarci su. E Treviglio ne esce meravigliosamente, 8-0 in poco più di un minuto con Bogliardi e Pepe protagonisti, e stavolta è Pilot sul meno 13 a chiamare timeout; Bucarelli e Romeo escono con due giochi da 3 rapidi, ma risponde Borra dalla media per il 36-27 trevigliese, Roma sbaglia e ancora Borra punisce con la tripla frontale per il +12. Reazione laziale, il solito Bucarelli spinge e ne piazza 5 in un amen, 32-39 e Zambelli spende l’ultimo timeout quando manca un minuto al termine. Finale che porta la firma di Frazier, isolamento e jump sulla sirena che vale il 43-33 all’intervallo per la BCC. Treviglio allunga subito sul +15 con i primi canestri di Nikolic, poi la gara vive un momento molto spezzettato con errori da ambo le parti, e con Olasewere che si guadagna viaggi su viaggi in lunetta senza mai concretizzare niente, tanto che sul 50-36 BCC è ugualmente Zambelli a chiamare il timeout; Roma non trova mai la via del canestro, le percentuali si abbassano anche per Treviglio che però mantiene il controllo e allunga sul +16 grazie a Nikolic, col match che è nelle mani degli orobici. Finale di parziale però che tende agli ospiti, Cicchetti trova 4 ottimi punti di fila e chiude il quarto sul 59-48 per la BCC. 4 di Fanti riaprono tutto sul meno 7 EBK, Borra da fiato ai suoi ma Frazier prende un tecnico per flopping che equivale al suo quinto fallo ed esce dal match; Cicchetti on-fire appoggia ancora il 54-61, Zambelli ferma nuovamente il gioco con i suoi in evidente difficoltà come non lo erano mai stati. Nikolic in uscita trova subito un canestro vitale, Borra ne trova 4 assistito da Bogliardi e la BCC torna sul +13, Roma ora fatica di più e sul 69-56 Pilot ci prova con l’ultimo minuto a disposizione. Ma la solfa non cambia, Pepe e Reati da fuori allungano addirittura a 19 lunghezze di vantaggio, col finale che recita 77-56 BCC.

TREVIGLIO: Sarto, Nikolic 9, Reati 7, Bogliardi 4, Manenti, Ancellotti 1, Frazier 16, Pepe 18, Lupusor 1, Borra 21

ROMA: Olasewere 5, Cepic 3, Fanti 9, Viglianisi 6, Cicchetti 10, Bischetti, Magro 2, Staffieri, Antonaci, Romeo 7, Bucarelli 10

Nato nel 1990 a Milano, tifoso sfegatato proprio dell’Olimpia, cresciuto a suon di triple di Dante Calabria e giocate del ‘Falco’ David Hawkins, mi diletto a scrivere di pallacanestro nel tempo libero. Ragioniere contabile di professione, amo tutto ciò che ruota attorno al basket italiano ed europeo, seguendo invece unicamente a livello di risultati il basket americano.