SUPER PROCIDA, poi decide Mannion: l’Italia vince di misura in Lituania

L’Italbasket riscatta il brutto KO di giovedì contro l’Islanda, andando a vincere 81-82 a Klaipeda contro la Lituania. Quella degli Azzurri è stata una partita di grande pazienza e sofferenza, sempre all’inseguimento fino all’ultimo quarto in cui è salito in cattedra un clamoroso Gabriele Procida, autore di 24 punti totali di cui 18 negli ultimi 10′. L’ultima parola dopo una tripla di Velicka per il +1 l’ha avuta però Nico Mannion, che con un floater a 7” dalla fine ha deciso il match portando l’Italia sull’1-1 in queste qualificazioni, a pari proprio della Lituania.

La serata degli Azzurri parte in salita: tanti errori, troppe palle perse e Lituania che approfitta di ogni esitazione. All’intervallo la squadra di Banchi è a -5, 39-34. L’Italia torna in campo nel secondo tempo con energia diversa, più cattiveria, più corsa. Arrivano minuti molto importanti da chi parte dalla panchina: Suigo ruba un pallone e va a segnare, Petrucelli dà equilibrio, Tonut ritrova qualche soluzione pulita. E poi c’è Mannion, che piazza una tripla pesante e ricuce ancora lo strappo. La Lituania, sorpresa da questa ondata di aggressività, perde a sua volta lucidità: qualche palla persa, qualche tiro frettoloso. L’Italia lo sente, lo capisce, e resta attaccata. La tripla di Procida che porta alla parità a fine terzo quarto, 54-54, è il primo vero segnale che l’inerzia sta cambiando direzione.

E infatti il quarto periodo diventa teatro del Procida-show: prima una tripla, poi un’altra ancora, poi una penetrazione che manda fuori giri la difesa baltica. Ogni volta che la Lituania prova a ricostruire un vantaggio, il giocatore del Real Madrid risponde. La sua energia cambia il ritmo della partita: corre, salta, attacca, trascina. Gli ultimi due minuti sono puro cardiopalma. La Lituania segna una tripla pesantissima con Velicka: 81-80, il pubblico esplode, il palazzetto diventa una bolgia. L’Italia potrebbe accusare il colpo, ma non lo fa. Resta lucida, forse per la prima volta in tutta la serata. Mannion prende in mano l’ultimo possesso, attacca con calma, senza forzare, e segna un tiro pesantissimo. Sull’ultimo possesso poi la squadra di Kurtinaitis non trova varchi e Petrucelli contesta a dovere il tentativo di Velicka, sancendo la vittoria azzurra.

The final two minutes of insanity. THIS GAME HAD IT ALL.#FIBAWC | #StepItUp pic.twitter.com/VVT1c3e8eo — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) November 30, 2025

Lituania: Blazevic 14, Velicka 12, Radzevicius 12, Gudaitis 5, Beliauskas, Masiulis, Danusevicius NE, Zemaitis 8, Sargiunas 18, Rubstavicius 12, Paliukenas.

Italia: Della Valle 1, Mannion 15, Tonut 16, Tessitori 9, Procida 24, Ferrari 2, Baldasso NE, Suigo 3, Casarin 3, Grant NE, Vincini, Petrucelli 9.

Foto: FIBA